Бывший премьер Украины назвал цены на газ в стране «мегааферой»

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал цены на газ в стране «мегааферой» в беседе с агентством «Интерфакс-Украина».

«Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за три-четыре гривны, а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен», — пояснил политик.

Гройсман также обратил внимание, что «Нафтогаз Украины» в октябре прошлого года предлагал украинцам заключить контракт на год по цене 4,7 гривны. «Если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся за два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего», — возмутился бывший премьер.

По его мнению, компания могла еще в октябре принять решение, что цена газа не может превышать определенный порог. «Они говорят: цены выросли на рынках. Другие цены могут быть, если закачивать газ в хранилища на последующие периоды», — заключил Гройсман, подчеркнув, что в отношении обычных потребителей поступили абсолютно нечестно.

Ранее глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Артем Марчевский рассказал про «аферу века» с поставками в страну российского газа. Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает голубое топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из РФ, завышая цены.