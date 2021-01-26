На Украине рассказали про «аферу века» с поставками российского газа

Глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Артем Марчевский в эфире телеканала NewsOne рассказал про «аферу века» с поставками в страну российского газа.

Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает голубое топливо реверсом из Европы, а напрямую «гонит» его из РФ, завышая цены. «Мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — сказал Марчевский.

По его словам, нынешняя закупочная цена на реверсный газ в Европе составляет 9,8 гривны за кубометр (около 26 рублей). При этом в 2019 году глава политсовета фракции Виктор Медведчук сумел договориться о поставках газа из России по цене 3,8 гривны за кубометр (около 10 рублей). Таким образом, Марчевский заключил, что цена на энергоносители на Украине искусственно завышена почти в три раза.

Ранее на Украине развернулись масштабные акции протеста против повышения цен на газ. Недовольные тарифной политикой правительства перекрывали дороги в Полтавской области, антиправительственные демонстрации прошли во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах. В Житомире протестующие брали штурмом здание областной администрации. Позже украинские власти пошли на уступки и ограничили цены на энергоносители для населения.