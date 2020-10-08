На Украине против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене

Против руководства «Нафтогаза Украины» возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом сообщил глава государственной компании Андрей Коболев в беседе с радио «Громадське», передает РИА Новости.

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев», — отметил он.

По словам главы компании, он получил бумаги с обвинениями в госизмене, однако неизвестно, когда и кем было открыто дело. Он добавил, что в «Нафтогазе» эти подозрения воспринимаются как «очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии». «Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту по резерву долгов, и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты», — подчеркнул Коболев. Он также отметил, что сбился со счета уголовных дел против «Нафтогаза».

Ранее в украинском Министерстве финансов посчитали, что чистый убыток государственной компании «Нафтогаз» за 2020 год составит от 137,5 до 220 миллионов долларов. Всего минфин Украины опубликовал три сценария, согласно каждому из которых «Нафтогаз» понесет убытки до конца года: на 137,48 миллиона долларов, согласно оптимистичному сценарию, на 151,2 миллиона долларов, согласно базовому сценарию, и на 220 миллионов долларов, согласно стрессовому сценарию. При этом в перспективе до 2023 года убыток компании составит до 821 миллиона долларов, свидетельствует документ. Такие финансовые показатели прогнозируются из-за снижения объема реализации газа.