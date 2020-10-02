Украина сообщила о рекордных запасах газа

Глава правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил о заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) на 90 процентов. Выступая на телеканале «Украина 24», он не исключил, что к концу октября имеющиеся мощности будут задействованы на все 100 процентов, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Коболева, такого результата удалось достигнуть во многом за счет частных трейдеров. Накопленные запасы газа позволят снизить цены на топливо для населения в зимнее время.

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На начало октября в украинских ПХГ находились рекордные 28 миллиардов кубометров природного газа. Общая мощность системы хранилищ «Укртрансгаза» составляет 31 миллиард кубометров, хотя 0,4 миллиарда приходятся на неподконтрольные территории. В прошлый отопительный сезон запасы газа в ПХГ снизились на пять миллиардов кубометров.

Украина обеспечивает себя газом за счет виртуального реверса. Новый транзитный договор с «Газпромом», подписанный в конце прошлого года, позволил ей закупать российский газ у европейских компаний и забирать его на своей территории. Такая схема оказалась выгоднее других предложений, в том числе американского сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, что польский нефтегазовый концерн PGNiG с 1 октября начал поставки природного газа на Украину в рамках договора с «Энергетическими ресурсами Украины».