Украине предсказали проблемы из-за увольнения главы «Нафтогаза»

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, такой шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что «многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет».

В то же время Bloomberg подчеркивает, что Коболев стал «главным архитектором» реформы энергетики, с помощью которой Украина сократила бюджетный дефицит.

Об увольнении прежнего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева сообщила 28 апреля депутат Верховной Рады Ольга Василевская. Сам Коболев заявил, что узнал об увольнении из СМИ и соответствующего заявления не писал. Новым главой «Нафтогаза» был назначен исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.