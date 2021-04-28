Назначен новый глава «Нафтогаза»

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назначен новым главой «Нафтогаза». Правительство приняло решение на заседании в среду, 28 апреля, передает УНИАН.

«Интерфакс — Украина» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Витренко будет руководить компанией год. «На год будет назначен Витренко. Полномочия набсовета тоже приостановлены», — сообщил собеседник агентства.

Об увольнении прежнего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева сообщила 28 апреля депутат Верховной Рады Ольга Василевская. Сам Коболев заявил, что узнал об увольнении из СМИ и соответствующего заявления не писал.

В октябре прошлого года против руководства «Нафтогаза» возбудили дело о госизмене.