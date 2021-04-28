От «Нафтогаза Украины» потребовали добывать больше газа

Правительство Украины требует от нового главы «Нафтогаза», которым назначен исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, увеличить добычу газа в стране. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте кабмина.

Также ему поручено содействовать формированию полноценного и справедливого рынка газа на Украине. Назначение Витренко объяснили успешным опытом в сфере энергетики.

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Причиной отставки Андрея Коболева и всего наблюдательного совета «Нафтогаза» назвали неудовлетворительную работу. В том числе речь идет о получении чистого убытка в размере 19 миллиардов гривен (51 миллиард рублей), хотя предполагалось, что будет получена прибыль в размере 11,5 миллиарда гривен (31 миллиард рублей).

Коболев стал председателем правления «Нафтогаза» в 2014 году. Его и Витренко, на тот момент исполнительного директора компании, называли главными архитекторами победы компании над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

В мае прошлого года Витренко объявил, что его увольняют по формальным причинам. В таком решении он обвинил Коболева, который якобы перешел на сторону коррупционеров.

Самого действующего руководителя «Нафтогаза» он назвал виновником многочисленных провалов и недостаточно компетентным для занимаемой должности, что перечеркивает все проведенные реформы.

В октябре прошлого года против руководства «Нафтогаза Украины» возбудили уголовное дело о госизмене. Тогда Коболев предположил, что расследование касается лично его, но в то же время заметил, что сбился со счета уголовных дел против компании.