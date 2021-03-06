«Нафтогаз» не признал вину перед оставшимися без тепла украинцами

Компания «Нафтогаз Украины» не признала вину в ситуации, которая сложилась с поставками газа крупнейшему поставщику тепла в Донецкой области «Донецктеплокоммунэнерго». Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Ранее газораспределяющая компания «Донецкоблгаз» сообщила, что вынуждена перекрыть поставки «Донецктеплокоммунэнерго» из-за позиции «Нафтогаза».

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В ее пресс-службе подчеркнули, что, согласно законодательству, обязаны оставить должника без газа, если несанкционированное потребление приносит государству убытки в размере 150 миллионов гривен в месяц (5,5 миллиона долларов). К настоящему времени у «Донецктеплокоммунэнерго» 1,548 миллиарда гривен (56 миллионов долларов) долга. Компания должна была вернуть к 1 марта хотя бы 302,1 миллиона (почти 11 миллионов долларов), но не сделала этого.

В «Нафтогазе» объявили, что считают нарушением остановку подачи газа. «Донецкоблгаз» призвали возобновить поставки. Компания утверждает, что ни разу не присылала заявку на отключение должника и что в других проблемных регионах решает аналогичные вопросы без крайних мер.

При этом компания утверждает, что исполняет закон, в связи с чем она вывела «Донецктеплокоммунэнерго» из реестра поставщиков со специальными обязанностями (ПСО). Однако это не означает, что были активизированы автоматически требования отключать газ.

На сайте «Донецктеплокоммунэнерго» указано, что предприятие обеспечивает отопление в 34 населенных пунктах Донецкой области. Оно управляет 189 котельными, в работе задействованы более трех тысяч человек.

На этой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с 2025 года страна сможет обеспечивать себя газом самостоятельно. Ради этого власти собираются резко увеличить его добычу.