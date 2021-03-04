Украина собралась самостоятельно обеспечивать себя газом

Украина собралась увеличить добычу природного газа в стране, чтобы в 2025 году самостоятельно обеспечивать себя топливом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «Интерфакс».

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Инвестиции в ближайшие два-три года в эту отрасль составят 10 миллиардов гривен (более 26 миллиардов рублей), добавил он. «Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, открытия новых месторождений дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей», — отметил Шмыгаль.

Ранее глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский рассказал про «аферу века» с поставками в страну российского газа. Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из России, завышая цены.

Киев в январе этого года заявил, что импортировать российское сырье не намерен. Страна перестала напрямую закупать газ у России еще в конце 2015 года. Причинами стали присоединение Крыма к России в 2014 году, а также события в Донбассе.