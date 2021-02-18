У россиян появится возможность купить часть «Нафтогаза Украины»

Украинский энергетический гигант «Нафтогаз» намеревается стать публичной компанией и выйти на IPO (первичное размещение акций) до 2025 года. Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев, пишет РИА Новости. После того как бумаги «Нафтогаза» будут торговаться на бирже, россияне получат возможность приобрести часть компании.

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По словам Коболева, IPO и доступ к рынкам капитала является главной целью для «Нафтогаза». Он также добавил, что к 2025 году компания собирается увеличить объемы собственной добычи газа и вложить в этот процесс более семи миллиардов долларов. Кроме того, организация намерена вернуть себе статус главного продавца газа на украинской территории.

В прошлом «Нафтогаз» уже заявлял о планах в ближайшие годы выйти на IPO с миноритарным пакетом. Тогда в компании отмечали, что это позволит ей привлечь дополнительные финансы и стать более узнаваемой в мире. При этом в «Нафтогазе» подчеркивали, что предприятие останется государственным.

Ранее исполняющий обязанности главы Министерства энергетики Украины Юрий Витренко указывал на то, что в руководстве государственного энергетического гиганта нужно провести кадровые изменения из-за уменьшения объемов добычи газа.