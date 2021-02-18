Остановку «Северного потока-2» назвали «вопросом жизни и смерти» для украинцев

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что завершение проекта якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». По его словам, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС является «частью системы обороны» страны. Однако при появлении возможности изменения географии поставок газа в Евросоюз положение Киева изменится, добавил глава «Нафтогаза Украины».

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«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — утверждает Коболев.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как связана ситуация на Украине со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, роль соседнего государства в том, что противники России пытаются заставить ее заплатить за «их геополитический проект "Украина"». Какие именно противники, Путин не уточнил.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.