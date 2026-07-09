Взрыв произошел в аэропорту Ираншахр на юго-востоке Ирана

IRIB: Взрыв произошел в аэропорту Ираншахр на юго-востоке Ирана

Взрыв произошел в аэропорту Ираншахр на юго-востоке Ирана, об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что взрывы зафиксированы в здании и на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Уточняется, что жертвой происшествия стал пожарный.

IRIB также заявила, что осколки снарядов также попали в городскую больницу имени Имама Али в Чабахаре в результате атаки США. В городе произошло около десяти взрывов.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

