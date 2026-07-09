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02:22, 9 июля 2026Наука и техника

В России заявили об имеющемся противоядии против новой ракеты Европы

Баранец: У России есть опыт успешного применения ПВО против западных «вундерваффе»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине у России есть опыт успешного применения отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) против западных «вундерваффе». Об этом в статье для KP.RU заявил обозреватель издания, полковник в отставке Виктор Баранец.

Так он прокомментировал инициативу «Коалиция высокоточных ударов большой дальности», возглавляемую Великобританией совместно с Германией, Францией, Нидерландами и Украиной. По его словам, у России имеется противоядие против новой «общеевропейской» ракеты.

Баранец отметил, что зенитные ракетные системы С-400, БУК-3, ТОР, Панцирь-С1 приноровились к таким ракетам как HIMARS, АТАСMS, Storm Shadow и SCALP. Кроме того, эксперт подчеркнул, что выполнять задачи ПВО могут не только наземные средства, но и истребители, в том числе Су-57, Су-35С или МиГ-29СМТ.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «Лентой.ру» назвал Британию, Германию и Францию главными подстрекателями по Украине.

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