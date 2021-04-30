На Украине пообещали «Газпрому» новые иски и «максимальное давление»

Новый глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко пообещал оказывать на «Газпром» «максимальное давление», а также не исключил подачу новых исков. Трансляция его пресс-конференции велась на странице «Нафтогаза» в Facebook.

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Он заявил, что Россия — это страна-агрессор, а также добавил, что спросит с сотрудников «Нафтогаза», почему они в течение последнего года не использовали все юридические возможности для давления на «Газпром». Витренко намерен добиваться от компании переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией. Он также хочет, чтобы «Газпром» не злоупотреблял «своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы».

Витренко заявил о планах увеличить собственную добычу газа и отметил, что Украина продолжит бороться против «Северного потока-2» с помощью США и Германии.

Кабинет министров Украины 28 апреля уволил прошлого главу «Нафтогаза» Андрея Коболева из-за неудовлетворительной работы компании. Госдепартамент США оказался обеспокоен сменой руководства. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что такие действия — пример «игнорирования мирового опыта, в результате чего экономический прогресс Украины, за который пришлось серьезно бороться, оказался под угрозой».

Увольнение Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов, считают эксперты.