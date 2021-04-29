США обеспокоились решением Киева сменить руководство «Нафтогаза». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

Прайс осудил манипуляции, которые предпринял украинский кабинет министров в вопросах регулирования, чтобы уволить директоров и сменить руководство ведущей энергетической компании страны. Он подчеркнул, что в результате данного шага многие уважаемые специалисты были изгнаны из советов директоров государственных предприятий.

Подобные действия показывают неуважение к честным и прозрачным практикам управления госкорпорациями, а также усложняют усилия по реформации украинского энергетического сектора, резюмировал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева грозит Украине проблемами в переговорах по представлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов. Как пишет Bloomberg, такой шаг рискует огорчить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд (МВФ), которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что «многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет».

Об увольнении прежнего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева сообщила 28 апреля депутат Верховной Рады Ольга Василевская. Сам Коболев заявил, что узнал об увольнении из СМИ и соответствующего заявления не писал. Новым главой «Нафтогаза» был назначен исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

В октябре против руководства «Нафтогаза», в том числе Коболева, было возбуждено дело о госизмене.