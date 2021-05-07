Визит Блинкена на Украину назвали борьбой Чужого с Хищником

Украинский политолог Андрей Золотарев назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев борьбой Чужого с Хищником. Мнения экспертов собрала «Страна.ua».

«Визит Блинкена демонстрирует, что будет главным элементом политики США в Украине в ближайшее время. Это противостояние заокеанского "чужого" с украинским "олигархическим хищником", которого американцы готовы выгонять, выдавливать всеми возможными методами и средствами», — сказал Золотарев.

По его мнению, команда президента Владимира Зеленского должна будет определиться, на чьей она стороне.

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Золотарев также отметил, что Блинкен не провел отдельную встречу с Петром Порошенко, поскольку США считают бывшего украинского президента «отработанным материалом». Зато он встретился с предстоятелем ПЦУ Епифанием, а значит, Штаты «будут и дальше разыгрывать религиозную карту».

Политолог Константин Бондаренко считает, что США предложат Украине «вернуться под протекторат», как во времена президента Барака Обамы. «Главные детали в ходе визита — это заявления о необходимости реформы корпоративного управления. Соединенные Штаты хотят оставить за собой право контролировать процессы в государственных монополиях в Украине через наблюдательные советы», — сказал эксперт.

Вадим Карасев отметил, что «в США предметно нацелились на то, чтобы пристально вникать, внимать и влиять на внутренние процессы в Украине». К таким процессам эксперт отнес борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

Руслан Бортник в свою очередь полагает, что визит крайне переоценили. «Блинкен — влиятельная фигура, но не решающая в американской системе координат, а в Украине его считают чуть ли не мессией», — заметил он.

Ранее сам Блинкен назвал продуктивным свой визит на Украину.