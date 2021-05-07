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Блинкен оценил свой визит на Украину

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Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой официальный визит на Украину. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Госдепартамента.

«Я продуктивно провел время в Киеве с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и другими людьми, с которыми я встречался», — сказал Блинкен.

По его словам, «США решительно настроены для поддержки работы, которая требуется, чтобы обеспечить суверенное, демократическое и преуспевающее будущее Украины».

В четверг, 6 мая, Зеленский и Блинкен встретились в Киеве. Госсекретарь США указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещал отвечать на безрассудные или агрессивные действия России. Зеленский поблагодарил США за поддержку и мощную санкционную политику в отношении России.

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