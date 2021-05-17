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Россию назвали угрозой для Европы из-за перемещений войск у границ с Украиной

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Globallookpress.com

Европа назвала Россию угрозой безопасности в свете перемещений российских войск у границ с Украиной в конце марта. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его цитирует Reuters.

Жалобы по поводу угрозы со стороны России выдвинули Дания и США. Кроме того, Блинкен рассказал о беспокойстве из-за строительства газопровода «Северный поток-2», который может представлять для Европы опасность в сфере энергетики.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняли друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Кроме того, 31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. Москва отрицала обвинения Киева и Вашингтона в попытке спровоцировать конфликт и настаивала, что перемещение войск происходит по ее усмотрению.

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