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Франция захотела ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета Ryanair

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Фото: GONZALO FUENTES / Reuters

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Ле Дриан провел в понедельник, 24 мая, переговоры с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Он заявил, что подтвердил «решимость французских властей действовать для того, чтобы был единый и твердый ответ европейских стран в соответствии с их позицией с момента начала белорусского кризиса в августе прошлого года».

По его словам, этот ответ теперь должен включать сильные дополнительные санкции против «белорусского режима». Министр добавил, что эти меры являются предметом обсуждений саммита глав лидеров Евросоюза.

Ранее крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Во фракции также выступили с требованием принять четвертый пакет санкций против Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

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