Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трансляция большой пресс-конференции доступна на официальной странице политика в Facebook.
По его словам, двусторонние переговоры могут пройти «на нейтральной территории».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о начале подготовки встречи. Он подчеркнул, что переговоры идут непросто. «С нашей стороны [заместитель руководителя администрации президента России] Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению», — заявил он.
Ранее 20 мая Зеленский назвал паспортизацию первым шагом к российской «аннексии» Донбасса.
19 мая стало известно, что Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Новый план является первым документальным оформлением позиции по изменению Минских соглашений.
До этого представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что считает встречу Путина и Зеленского маловероятной.