Кремль заявил о подготовке встречи Путина с Зеленским

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, переговоры идут непросто. «С нашей стороны [заместитель руководителя администрации президента России] Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению», — заявил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в настоящий момент есть только «гипотетический набросок к гипотетической встрече», дата не обсуждалась.

Ранее Песков сообщал, что Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях. По его словам, Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

В апреле Зеленский обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Президент России в ответ заметил, что Киев должен вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик. При этом Путин согласился принять украинского коллегу в Москве в любое время.