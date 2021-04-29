Песков заявил о готовности Путина сесть и поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов сесть и поговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее 29 апреля глава украинской парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия обозначил возможные сроки встречи Путина и Зеленского. Он заверил, что переговоры должны состояться до начала лета, но при этом затруднился назвать конкретную дату.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.