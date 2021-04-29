На Украине призвали Зеленского обсудить с Путиным оборот рубля в Донбассе

Cоветник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович призвал президента Украины Владимира Зеленского обсудить вопрос обновления Минских соглашений на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет УНИАН.

По его словам, одним из пунктов документа, требующим модернизации, является восстановление работы украинской банковской системы и прекращения оборота рубля на всей территории Донбасса. «Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают с сентября 2015 года», — пояснил Арестович.

Дипломат подчеркнул, что это не единственное положение договора, которое де-факто не соблюдается. Он добавил, что стремление украинской стороны обновить Минские соглашения обусловлено лишь невозможностью исполнить их в полной мере, а Зеленский, в свою очередь, сможет полностью рассчитывать на поддержку международного сообщества в этом вопросе.

28 апреля Зеленский заявил в интервью газете La Repubblica, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не уверен в готовности российского лидера встречаться с Зеленским где-либо, кроме Москвы.