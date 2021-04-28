Названа возможная тема для обсуждения на встрече Путина и Зеленского

Модернизация Минских соглашений — это одна из тем, которую на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным может обсудить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Его слова передает РИА Новости.

«Насколько я знаю президента лично, он никогда бы не анонсировал ни Ватикан, ни любое другое место, ни какую-либо поддержку со стороны партнеров или расширение формата, если бы не было определенной уверенности, что эти страны его поддерживают», — подчеркнул Арестович.

Он также отметил, что, по его мнению, Минские соглашения не работают с 2015 года. По словам советника, модернизация договоренностей — это не только инициатива Украины, но и «общий фронт дипломатический».

28 апреля Зеленский заявил в интервью газете La Repubblica, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не уверен в готовности российского лидера встречаться с Зеленским где-либо, кроме Москвы.