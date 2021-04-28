Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica рассказал о своих ожиданиях от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам политика, конфликт в Донбассе в настоящий момент является единственной войной на континенте, а встреча с российским лидером могла бы окончательно предотвратить его эскалацию. «Нам дополнительно к имеющимся форматам сегодня нужны и прямые президентские переговоры», — сказал Зеленский.

Он заверил, что противостояние в регионе дестабилизирует не только Украину, но и обстановку в Европе в целом, и подчеркнул, что ожидает выработки конкретного плана по прекращению боевых действий. «Мы точно знаем, как нам прийти к этому миру, но нужна политическая воля другой стороны», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что желает провести встречу с Путиным в Ватикане. Он пояснил, что Святой Престол является идеальным местом для диалога о мире, а между Киевом и Москвой давно не было «настоящего прямого общения».

26 апреля Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», — отметил украинский президент. Он заверил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи, но место ее проведения пока неизвестно. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на переговорах не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.