Зеленский поручил связаться с администрацией Путина для организации встречи

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента России Владимира Путина для организации очной встречи, сообщает ТАСС.

По словам украинского лидера, Ермак должен найти взаимопонимание с российской стороной и проработать сроки, место и детали грядущих переговоров. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», — сказал Зеленский. Он добавил, что для представителей Киева важна именно суть встречи, вопросы о месте ее проведения — детали. Кроме того, глава государства заявил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил агентству, что информацией о деталях готовящейся встречи Кремль пока не располагает.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.

Позже ряд украинских политиков и официальных представителей Киева сообщили о невозможности визита Зеленского в Москву. В частности, первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что приглашение российского лидера является призывом приехать «на поклон», а сама встреча должна проходить только в нейтральной стране. От идеи пригласить Путина в Киев Украина также отказалась.