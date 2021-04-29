Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

Журналисты украинского портала depo.ua предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Крыму для повышения своего электорального рейтинга.

По мнению издания, таким образом Зеленский мог бы в очередной раз подчеркнуть, что полуостров является украинской территорией и привлечь на свою сторону «патриотическую аудиторию». «Это запрещено российским законодательством, но никто на России не арестует Зеленского, пока он президент», — уверены в depo.ua.

Журналисты также призвали украинского лидера быть осторожным во время переговоров, чтобы «не разозлить врага» и не оказаться инициаторов обострения ситуации. «Поэтому разговор будет, учитывая закрытые темы, перечисленные Кремлем, в лучшем случае ни о чем», — говорится в заметке.

Ранее советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович призвал Зеленского обсудить с Путиным модернизацию Минских соглашений, и в частности, отмену хождения рубля в Донбассе. По его словам, восстановление оборота гривны в регионе — один из пунктов заключенных договоренностей.

28 апреля Зеленский заявил в интервью газете La Repubblica, что хочет встретиться с Путиным в Ватикане. Целью встречи он назвал прекращение войны в Донбассе и обсуждение вопросов о согласовании шагов для урегулирования конфликта. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не уверен в готовности российского лидера встречаться с Зеленским где-либо, кроме Москвы.