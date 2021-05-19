Украина представила новый план урегулирования конфликта в Донбассе

Украина представила «нормандской четверке» новый проект так называемых кластеров для разработки «дорожной карты» урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В конце прошлого года Париж и Берлин предложили разобрать «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» на отдельные элементы (то есть кластеры) и согласовать каждый из них. Франко-германский проект «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» был представлен в ноябре. Последние российские поправки к документу поступили в середине февраля, на них ждали реакцию Киева.

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Новый украинский план является первым документальным оформлением позиции Киева по изменению Минских соглашений, отмечает издание. Так, Украина настаивает, чтобы полный контроль над границей с Россией был восстановлен до выборов местной власти на неподконтрольных территориях. В предыдущей украинской редакции кластеров эти процессы были запараллелены.

Киев предлагает, чтобы до выборов порядок поддерживали совместные патрули Национальной гвардии Украины и украинские граждане из неподконтрольных территорий

Жесткую позицию Киев фиксирует и по поводу содержащейся в «Комплексе мер...» конституционной реформы. Россия считает, что проект реформы нужно согласовать с Донецком и Луганском, против чего выступает Украина. Кроме того, Киев требует утвердить будущую «дорожную карту» по урегулированию конфликта исключительно в «нормандском формате», а не в контактной группе, как того хочет Москва.

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