Украина заявила о переставшей «бряцать оружием» России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия перестала «бряцать оружием» у границ республики. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием», — сказал Кулеба на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

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Он добавил, что «Россия остается на границе и на оккупированных территориях и может возобновить эти действия в любой момент».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что эскалация на границах Украины остановилась.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. Москва отрицала обвинения.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва рассчитывает, что лидеры Германии и Франции убедят Зеленского прекратить огонь в Донбассе. Он также назвал сумасшествием обострение конфликта в регионе.