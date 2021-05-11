Зеленский заявил о прекратившейся эскалации на границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прекратившейся эскалации на границах республики, передает «Интерфакс —Украина».

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«На сегодняшний день я считаю, что была вероятность полномасштабного вторжения [России], но эскалация уже остановилась», — сказал Зеленский журналистам на форуме в Киеве «Украина 30. Безопасность страны».

По его словам, Украина не хочет войны, но должна иметь сильную и боеспособную армию.

«Именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела», — подчеркнул президент.

В конце марта началось очередное обострение ситуации на линии фронта в Донбассе. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняли друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники. В связи с этим Украина заявляла, что Россия наращивает военное присутствие на границах. В Москве отрицали обвинения в агрессивных действиях.

8 мая Зеленский приезжал в Луганскую область вместе с послами стран Евросоюза и G7.