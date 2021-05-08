Зеленский прибыл в Донбасс с послами стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами стран Евросоюза и G7 прибыл в Луганскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса главы государства.

Уточняется, что в рамках рабочей поездки в Донбасс Зеленский примет участие в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.

Ранее 8 мая Зеленский обратился к соотечественникам по случаю Дня памяти и примирения. Он призвал не забывать, как украинцы воевали во Второй мировой войне вместе с русскими, поляками, британцами, евреями, белорусами, грузинами и другими. «И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя», — подчеркнул политик.

В начале апреля Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе, вручил им подарки и государственные награды, а позже проверил боеготовность войск в Херсонской области на границе с Крымом.