В Кремле раскрыли отношение к возобновлению боевых действий в Донбассе

В Кремле надеются, что возобновления боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет. Отношение Москвы к подобному развитию событий в Донбассе в четверг, 29 апреля, раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, такое обострение конфликта в регионе было бы сумасшествием. При этом Песков подчеркнул, что говорить о военном потенциале решения проблем «вообще никогда не хочется». «Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает», — заявил он.

В то же время пресс-секретарь российского лидера признал, что в отношениях Киева и Москвы по-прежнему сохраняется изрядное напряжение. «То, что оно остается выше нормы, это очевидно», — отметил он, уточнив, что этому способствуют постоянные провокации со стороны украинских военных.

В конце марта в Донбассе произошло очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.