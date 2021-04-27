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Песков напомнил об отказе Путина обсуждать Донбасс с Зеленским

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Предметом обсуждения в ходе возможной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе, о чем ранее уже говорилось. Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 27 апреля.

«Абсолютно четко было изложено президентом [России Владимиром Путиным] его отношение к инициативе. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что повестка возможного общения двух лидеров требует прояснения многих деталей. «Честно говоря, если мы правильно поняли, президент Украины говорил именно о том, что Донбасс нужно обсуждать и для этого нужна встреча», — сказал Песков, отметив, что это не соответствует представлением Путина о темах для такой встречи.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.

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