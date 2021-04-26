В Кремле ответили на вопрос о возможности переговоров Путина и Зеленского 9 мая

В Кремле ответили на вопрос о возможности проведения 9 мая переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

«Никакой конкретики по этой теме нет», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента России Владимира Путина для организации очной встречи. Он заявил, что готов обсудить с российским лидером вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

20 апреля Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

В ответ на это Путин заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время. Глава Украины пообещал ответить на предложение.