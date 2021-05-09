На Украине оценили условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил условие председателя киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева. Об этом он рассказал в беседе с радио «Говорит Москва».

Азаров, комментируя слова Кравчука о необходимости решить конфликт в Донбассе в пользу Киева для восстановления отношений между двумя странами, назвал подобные заявления «фантазиями». Он подчеркнул, что, видимо, бывший президент Украины живет в другой реальности.

По словам экс-премьера, основа для урегулирования конфликта известна — это соглашение, которое санкционированно Советом Безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. На каких-то там киевских условиях этот конфликт урегулирован не будет, резюмировал Азаров.

Ранее Кравчук заявил, что отношения России и Украины могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. По его мнению, если Украина станет членом НАТО, это изменит расклад сил. «Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения», — добавил он, отметив, что это вопрос времени.

В конце марта произошло очередное обострение ситуации в Донбассе. Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.