Украина выдвинула ультиматум по Донбассу

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу, который касается переговоров в «минском формате». Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Кравчук предложил отказаться от «минского формата» переговоров, если его не удастся «реанимировать», а вместо него перейти к реализации идеи «кластеров». Дипломат объяснил, что «кластеры» — это вопросы, выработанные за семь лет, объединенные в группы. Такой формат позволит не упускать из повестки важные вопросы, а не оставлять только те, которые выносятся на обсуждение.

«И тогда не будет возможности любому выдергивать из общих вопросов. Вот, например, Россия говорит: давайте рассматривать девятый вопрос. А почему не первый, второй, третий вопрос? Когда разобьют на кластеры и примут их, тогда никто не будет ставить вопрос о каких-либо других вопросах. Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее. Это очень важный момент», — заявил Кравчук.

Дипломат также отметил, что данный формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте, например, в Европе.

Он добавил, что окончательно принять позицию по «минскому формату» можно будет только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также после возможной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Кравчук заявил об отказе от дальнейших поездок в Минск на переговоры. По его мнению, Белоруссия окончательно стала подотчетна России в своей политике, а ее президент Александр Лукашенко превратился в «российского вассала».