Кравчук допустил принятие предложений России по Донбассу с дополнениями

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допустил принятие предложений России по предотвращению нарушения перемирия в Донбассе, но с дополнениями. Об этом сообщает «Украина 24».

«Детально обсужден вопрос об усовершенствовании координационного механизма влияния на нарушения режима тишины, и первым документом, который мы вчера обсуждали, было предложение российской стороны», — сказал Кравчук.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По его словам, проект документа не приняли «не потому, что содержание было несовершенное». «А потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений», — отметил он.

Кравчук добавил, что стороны «серьезно продвинулись вперед», «остались детали». «Я сегодня послал [спецпредставителю главы ОБСЕ] госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту (мы считаем, что российский проект может быть взят за основу) и с просьбой рассмотреть его», — сообщил глава делегации.

Ранее полпред России Борис Грызлов заявил, что Украина отвергла предложенные Россией механизмы прекращения огня в Донбассе. По его словам, вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на «выстраивание запутанных "юридических конструкций"» для того, чтобы не признать Донбасс в качестве стороны конфликта.