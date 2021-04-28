На переговорах по Донбассу не согласовали механизм контроля за перемирием

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе не смогли согласовать компромиссный механизм по контролю за перемирием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Собеседник агентства утверждает, что представители самопровозглашенных республик предложили семь вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня. «Но украинскую сторону не устроил ни один из них, компромисс найти не удалось», — сказал источник.

Ранее представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обвинили Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года.

Донецк утверждает, что Киев саботирует обсуждение нарушения перемирия в СЦКК, предпочитая писать жалобы и обращения в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, выступает против прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик.