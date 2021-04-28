Кравчук пообщался с жителями ДНР

Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пообщался с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Видеосвязь организовал RT, расшифровку разговора приводит «Страна.ua».

Кравчук ответил на вопросы жителей Донецка, когда прекратится война. Он заявил, что если президенты России и Украины «встретятся и создадут основу для движения вперед, то дальше все стороны будут идти дорогой прекращения войны».

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«Когда я встречался с [Владимиром] Зеленским, не было такого случая, чтобы он сказал, что он не хочет мира, — сказал Кравчук. — Но не одна Украина виновата в том, что произошло. Украинских войск на территории России нет, а российские войска и оружие на неконтролируемой территории есть».

Он сообщил «оптимистичную новость», что в ближайшее время стороны могут договориться о том, как прекратить огонь на всей линии соприкосновения.

Кравчук также назвал выдумкой утверждения, что после восстановления контроля над Донбассом Украина будет «наказывать» его жителей.

Ранее ДНР обвинила Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года.