Кравчук пообщался с жителями ДНР

Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук пообщался с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Видеосвязь организовал RT, расшифровку разговора приводит «Страна.ua».
Кравчук ответил на вопросы жителей Донецка, когда прекратится война. Он заявил, что если президенты России и Украины «встретятся и создадут основу для движения вперед, то дальше все стороны будут идти дорогой прекращения войны».
«Когда я встречался с [Владимиром] Зеленским, не было такого случая, чтобы он сказал, что он не хочет мира, — сказал Кравчук. — Но не одна Украина виновата в том, что произошло. Украинских войск на территории России нет, а российские войска и оружие на неконтролируемой территории есть».
Он сообщил «оптимистичную новость», что в ближайшее время стороны могут договориться о том, как прекратить огонь на всей линии соприкосновения.
Кравчук также назвал выдумкой утверждения, что после восстановления контроля над Донбассом Украина будет «наказывать» его жителей.
Ранее ДНР обвинила Украину в намеренном искажении договоренностей о перемирии, заключенных в июле 2020 года.