Украина назвала красную линию в переговорах по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса красной линией, за которую Киев никогда не перейдет. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», — сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что «ключ от урегулирования конфликта находится в Москве», и Украина не будет разговаривать с «марионетками».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил, что работа над местом и датой возможной встречи уже ведется. Одной из тем могли бы стать результаты саммита «нормандской четверки» в Париже, отметил Ермак.