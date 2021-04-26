Зеленский отказался от переговоров с главами республик Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отказался вести переговоры с главами самопровозглашенных республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет «Страна.ua».

«Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов урегулирования ситуации в Донбассе в любом месте.

20 апреля Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский лидер ответил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев должен с представителями Донецка и Луганска. При этом Путин согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений в любое удобное время.

Киев отверг возможность визита в Москву украинского президента.