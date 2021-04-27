Глава офиса Зеленского рассказал о подготовке встречи с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Он заявил, что работа над местом и датой возможной встречи уже ведется. Одной из тем могли бы стать результаты саммита «нормандской четверки» в Париже, отметил Ермак.

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20 апреля Зеленский публично обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Путин посоветовал Киеву вести переговоры по урегулированию конфликта с представителями самопровозглашенных республик, однако согласился принять Зеленского в Москве.

26 апреля Зеленский поручил Ермаку связаться с администрацией Путина для организации встречи. «Мне кажется, что все идет к тому, что встреча состоится», — отметил украинский президент. Он добавил, что готов обсудить с Путиным вопрос о положении русских на Украине и статус православных церквей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что администрации двух президентов постоянно контактируют по вопросу подготовки возможной встречи двух лидеров. При этом он подчеркнул, что предметом обсуждения на встрече не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе.