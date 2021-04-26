Зеленский анонсировал «пасхальное перемирие» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по Донбассу введения «пасхального перемирия» на юго-востоке страны с начала мая, пишет «Страна.ua».

По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет вынесено ТКГ во вторник, 27 апреля. «Я считаю, что мы уже на финише к этому согласованию, (...) все стороны уже все согласовали, не согласовали только документальную формулировку этого соглашения», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что ключевую роль в организации перемирия должны сыграть подгруппы ТКГ по безопасности, а украинская сторона в свою очередь уже предприняла все необходимые шаги для его осуществления. «Очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», — добавил глава государства.

Ранее Зеленский дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией президента России Владимира Путина для организации очной встречи. Он выразил уверенность, что сумеет провести переговоры с российским лидером, а вопросы о месте их проведения назвал деталями.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. За несколько недель эскалации в регионе погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и несколько мирных жителей.