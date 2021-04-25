ЛНР обвинила Украину в переброске 43 танков в поселок

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Украину в переброске 43 танков в один из поселков. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает «Луганский информационный центр».

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В пресс-службе Народной милиции заявили, что в зоне ответственности 92-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано прибытие 43 танков и трех боевых бронированных машин в поселок Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров в поселок Лоскутовка.

В Луганске также утверждают, что в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечен зенитно-ракетный комплекс 9К33 «Оса» недалеко от жилого дома в населенном пункте Райгородка.

В пресс-службе добавили, что размещение вооружения и военной техники в населенных пунктах является нарушением Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение конфликта. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники.