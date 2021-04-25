На Украине назвали провокацией предложение России о встрече в Донбассе

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал провокацией предложение замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака провести в Донбассе встречу представителей «нормандской четверки» и самопровозглашенных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, подобная встреча «легализовала» бы получение жителями Донбасса российских паспортов. Климкин считает, что Украине, США и всему Западу необходимо разработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России.

«Момент для этого существует сейчас, на фоне санкций и высылки дипломатов. Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову», — отметил политик.

Ранее Козак предложил Германии и Франции до 27 апреля обсудить положение в Донбассе. «Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — заявил он.