Посол Украины разочаровался из-за отказа Германии предоставить оружие

Посол Украины в Германии разочаровался из-за отказа ФРГ предоставить оружие Киеву. Он написал об этом нас своей странице в Twitter.

Так Мельник ответил на заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что для Германии помощь Украине в «разминировании Донбасса» является более приоритетной, чем предоставление оборонного вооружения.

«К сожалению, имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает», — написал он. Также Мельник добавил, что настало время отбросить «иллюзии об изменении политики Берлина» после выборов и полагаться только на собственные силы.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) сообщило, что Украина не прекращает попытки получить от Германии современное оружие и хочет укрепить защиту «Черноморского побережья от вторжения». Так, Киев уже тщетно просил у Берлина подержанные немецкие корветы.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на востоке Украины вызывает у нее тревогу.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение конфликта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники.