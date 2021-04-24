Стало известно о тщетных попытках Украины получить подержанное оружие у Германии

Украина не прекращает попытки получить от Германии современное оружие, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS). Его цитирует РИА Новости. Киев уже тщетно просил у Берлина подержанные немецкие корветы, стало известно из публикации.

Украина, по информации издания, хочет укрепить защиту «Черноморского побережья от вторжения». Речь идет об оружии для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования.

По словам главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена, было бы неправильно отказывать Украине в данном вопросе, поскольку Россия может якобы «угрожать стране войной». При этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в этом отношении оказывает открытое сопротивление.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на востоке Украины вызывает у нее тревогу.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение конфликта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники.