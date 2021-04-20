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Меркель назвала более чем тревожной ситуацию в Белоруссии и на Украине

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии вызывает у нее тревогу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация в данных регионах более чем тревожная. «Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися», — сказала в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) она, призвав поддерживать диалог с Россией вопреки разногласиям.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение конфликта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

19 апреля власти Нагорного Карабаха заявили об отсутствии мира с Азербайджаном.

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