Европа предложила России поговорить

Евросоюз предложил России поговорить о разоружении и нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва предлагает иностранным партнерам обсудить повестку глобальной безопасности и стабильности. Стано заявил, что Брюссель старается поощрять многосторонние процессы в области разоружения.

Материалы по теме «Разговаривать надо начать» Россия и Европа почти враги. Как это исправить? «Противостояние было неизбежным» 75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?

«Мы ведем диалоги по нераспространению и разоружению с десятком государств и предложили российской стороне возродить наши двусторонние диалоги по этим вопросам», — сообщил он. Стано добавил, что европейская сторона поддерживает переговоры о стратегической стабильности между Россией и США и считает их важным условием для дальнейшего сотрудничества стран.

21 апреля Путин обратился к Федеральному собранию. Он заявил, что Москва настоятельно предлагает иностранным партнерам обсудить создание среды бесконфликтного существования и выработать «уравнение безопасности». Глава государства подчеркнул, что Россия всегда открыта для межгосударственного диалога.

6 апреля сообщалось, что Россия и США раскрыли данные по количеству ракет и ядерных боеголовок впервые после продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении соглашения 3 февраля. Ракетный договор будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.