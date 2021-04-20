Военные США обеспокоились нехваткой информации о ядерном оружии России

Американская сторона обеспокоена нехваткой информации о масштабах и расположении ядерного арсенала России, которое не включено в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3). Об этом заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости.

По его словам, продление соглашения «обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость» российского арсенала. В то же время «сохраняется значительный уровень неопределенности относительно масштабов и местоположения» систем, не входящих в СНВ-3, добавил Ричард. Глава СТРАТКОМ заявил, что Россия «способна производить сотни боеголовок ежегодно», а потому подобная нехватка данных «вызывает беспокойство».

Ричард также отметил, что новые вооружения России — такие как стратегический комплекс «Буревестник», ракетный комплекс «Авангард», гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и ядерный подводный аппарат «Посейдон» — меняют характер ее ядерного комплекса, передает ТАСС. Адмирал подчеркнул, что в прошлом остался период, когда США могли осуществлять проекцию силы за рубежом без значительного сопротивления со стороны других стран.

6 апреля сообщалось, что Россия и США раскрыли данные по количеству ракет и ядерных боеголовок впервые после продления СНВ-3.

Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ 3 февраля. Ракетный договор будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.